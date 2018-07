Isner vence Baghdatis com facilidade e leva título em Atlanta pelo 3º ano seguido

Principal cabeça de chave da competição e atual 19º tenista do mundo, Isner acumulou nesta decisão a sua sexta vitória em seis partidas contra o rival do Chipre, que hoje ocupa a 47ª posição do ranking da ATP. Esse foi, por sinal, o 10º título de simples de Isner no circuito profissional da ATP, enquanto Baghdatis não teve sucesso em sua tentativa de buscar o seu quinto troféu.

Com 13 aces, o norte-americano fez valer a força do seu saque, até pelo fato de que não ofereceu nenhum break point ao adversário em toda partida. Para completar, aproveitou três de quatro chances de quebra de serviço para encaminhar o seu triunfo em sets diretos.

Também neste domingo em Atlanta, os irmãos norte-americanos ficaram com o título da chave de duplas do ATP 250 norte-americano ao venceram na decisão o luxemburguês Gilles Muller e o britânico Colin Fleming por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/6 (7/2) e 10/3. Foi o 107º troféu da dupla número 1 do mundo, que é a maior parceria da história do tênis.

BAKU - Entre as mulheres, a russa Margarita Gasparyan garantiu neste domingo o título do Torneio de Baku, no Azerbaijão, ao vencer a romena Patricia Maria Tig por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/0, na final da competição de nível WTA.