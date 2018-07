Isner vira sobre Del Potro e vai à decisão em Cincinnati

CINCINNATI - O norte-americano John Isner foi passando pelos cabeças de chave, surpreendendo os principais favoritos ao título e, neste sábado, garantiu vaga na decisão do Masters 1.000 de Cincinnati. Apoiado pela torcida da casa, o número 22 do mundo derrotou o argentino Juan Martin Del Potro por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (11/9) e 6/3, em quase três horas de partida.

Sétimo colocado no ranking da ATP, Del Potro foi o quarto cabeça de chave consecutivo eliminado por Del Potro, que passou em sequência pelo francês Richard Gasquet, pelo canadense Milos Raonic e pelo número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, até o confronto deste sábado.

Com a vitória, Isner está a uma partida de conquistar seu oitavo título no circuito profissional, que seria o primeiro em Masters 1.000. Já Del Potro perdeu a chance de brigar pelo 16.º título da carreira, que seria o terceiro no ano - foi campeão em Washington e Roterdã.

Neste sábado, Isner contou com seu principal trunfo para passar pelo argentino: o saque. Foram 23 aces para o norte-americano, contra dez do adversário. Com isso, o número 22 do mundo impôs seu jogo ao longo da partida e superou a técnica mais apurada de Del Potro para vencer.

Mas o resultado foi suado. Del Potro soube superar o jogo de Isner no começo, venceu o primeiro set, conseguiu uma quebra logo no início do segundo e chegou a sacar para fechar a partida. Foi então que o norte-americano reagiu, devolveu a quebra e no terceiro set conseguiu a vantagem necessária para fechar.

Foi apenas a primeira vitória de Isner sobre Del Potro, em cinco partidas entre eles. Agora o tenista dos Estados Unidos enfrenta o espanhol Rafael Nadal, que venceu o checo Thomas Berdych por dois sets a zero.