Israel perde recurso e terá que jogar Copa Davis em outro país

A Federação Internacional de Tênis (ITF) rejeitou nesta terça-feira o recurso de Israel e manteve o duelo com a Argentina, pelo playoff do Grupo Mundial da Copa Davis, longe de Tel Aviv. A federação israelense tem até quinta-feira para definir em qual país mandará as partidas.

O confronto com a Argentina estava marcado inicialmente para Tel Aviv, mas a ITF decidiu transferir o duelo por causa dos conflitos na Faixa da Gaza. Israel não aceitou a decisão e entrou com recursos para manter os jogos na cidade, sem sucesso. A federação do país ainda não indicou onde serão disputadas as partidas, entre os dias 12 e 14 de setembro.

A ITF manteve também a decisão de tirar o duelo entre Ucrânia e Bélgica do país vizinho à Rússia. Inicialmente, os jogos seriam realizados em Kiev. No entanto, a entidade se mostrou preocupada com a falta de segurança no local, por causa do clima tenso entre ucranianos e russos, e anunciou a mudança de sede, ainda indefinida.

A federação ucraniana deve divulgar a sede do confronto nos próximos dias. Os vencedores de cada duelo, decidido em uma série de melhor-de-cinco jogos, conquista vaga na chave do Grupo Mundial da Davis, que reúne a elite do tênis entre países.