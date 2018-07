Istomin bate Tipsarevic e será adversário de Bellucci em Genebra Depois de estrear bem no Torneio de Genebra, na Suíça, o brasileiro Thomaz Bellucci conheceu nesta terça-feira seu adversário na segunda rodada. Ele terá pela frente o usbeque Denis Istomin, que passou com extrema facilidade pelo sérvio Janko Tipsarevic por 2 sets a 0, com direito a "pneu", parciais de 6/0 e 6/2.