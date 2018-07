Istomin derrota Paire e será adversário de Bellucci em Istambul

Número 66 do mundo, Istomin chega para a partida com um leve favoritismo, por ter melhor ranking que Bellucci, que é o 74.º da lista. Além disso, o usbeque saiu vencedor do único confronto entre eles no circuito da ATP até hoje, no ano passado, quando venceu em Bucareste por 2 a 0, com duplo 7/6 (8/6).

Quem também conheceu seu adversário nesta terça foi o suíço Roger Federer. Cabeça de chave número 1, o segundo colocado do ranking da ATP terá pela frente um histórico freguês, o finlandês Jarkko Nieminen, que derrotou o turco Marsel Ilhan por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Até hoje, Federer venceu todos os 14 duelos diante de Nieminen no circuito profissional.

Ainda nesta terça, o austríaco Andreas Haider-Maurer, quinto cabeça de chave, caiu diante do croata Ivan Dodig. Mikhail Kukushkin venceu o duelo de casaques contra Aleksandr Nedovyesov, o argentino Diego Schwartzman passou pelo esloveno Blaz Kavcic e o austríaco Jurgen Melzer eliminou o belga Steve Darcis.

ESTORIL - Em Portugal, no Torneio de Estoril, o francês Richard Gasquet confirmou o favoritismo e avançou à segunda rodada. Cabeça de chave número 5, ele eliminou o australiano Marinko Matosevic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/1, e agora duela com seu compatriota Kenny de Schepper.

Cabeça de chave número 1, o espanhol Feliciano López conheceu seu adversário: o holandês Robin Haase, que derrotou o lituano Ricardas Berankis por 2 sets a 1. Já o sul-africano Kevin Anderson, segundo favorito da competição, pegará o espanhol Guillermo Garcia-López, que passou por seu compatriota Roberto Carballes Baena.