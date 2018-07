Itália bate República Checa e está na final da Fed Cup Liderada por Flavia Pennetta, a Itália se classificou para a final da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis. Com três vitórias neste domingo, as italianas fecharam o confronto com a República Checa, disputado no saibro do Foro Italico, em Roma, em 5 a 0.