Itália e Eslováquia se aproximam da final da Fed Cup

Atuando diante de sua torcida, as italianas não tiveram dificuldade para abrir a vantagem. Na primeira partida do dia, Sara Errani, número 7 do ranking da WTA, passou com tranquilidade por Lucie Safarova, 25.ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h20min.

A segunda partida colocava frente a frente Roberta Vinci, número 12 do mundo, e Petra Kvitova, oitava colocada no ranking, mas quem esperava uma vitória da checa se surpreendeu. Também com facilidade, Vinci fechou a partida em 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1h33min.

Se a Itália contou com a força de sua torcida para abrir vantagem, na outra semifinal foram as visitantes que largaram na frente. Mesmo jogando em Moscou, a eslovaca Dominika Cibulkova, número 15 do mundo, passou pela russa Anastasia Pavlyuchenkova, 19.ª do ranking, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/1 e 6/4, em 2h31min.

Precisando da vitória para igualar o confronto, as russas foram novamente surpreendidas na segunda partida. A número 13 do mundo Maria Kirilenko não foi páreo para a experiente Daniela Hantuchova, de 30 anos, 75.ª colocada no ranking, que venceu por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/4, em 1h43min.