Itália faz 2 a 0 sobre checas na semifinal da Fed Cup A Itália ficou muito próxima neste sábado da classificação à final da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis. Defendendo o título da competição, as italianas venceram as duas primeiras partidas do confronto contra a República Checa, ficando a uma vitória da decisão. A série diante das checas está sendo disputada no saibro do Foro Italico, em Roma.