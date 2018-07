Itália vence Austrália e segue viva na Copa Hopman

Nesta terça, a italiana Flavia Penneta superou Samantha Stosur por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. Depois, os australianos empataram o duelo com a vitória de Bernard Tomic sobre Andreas Seppi por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2. Assim, a definição do duelo ficou para o jogo de duplas, vencido por Pennetta e Seppi por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Com esse resultado, o Grupo A da Copa Hopman continua sendo liderado pela Polônia, com duas vitórias. Canadá e Itália, com uma vitória cada, se enfrentam nesta quinta-feira. No mesmo dia, a Polônia encara a Austrália, que soma duas derrotas e está eliminada. Para avançar, os italianos precisam vencer e torcer por uma derrota dos poloneses.

A Copa Hopman tem um confronto programado para esta quarta-feira. Os Estados Unidos vão enfrentar a França em duelo válido pelo Grupo B.