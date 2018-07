Italiano de 22 anos surpreende, vence Torneio de Gstaad e conquista 1º título ATP

O italiano Matteo Berrettini, número 84 do mundo, derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/4, e conquistou na manhã deste domingo o Torneio de Gstaad, na Suíça. Foi o primeiro título ATP da carreira do tenista de 22 anos, que até então nunca havia ido além das quartas de final em uma competição do circuito.

+ Isner e Harrisson vão decidir título do torneio de Atlanta

+ Confira mais notícias de tênis

A conquista no saibro suíço, no ATP 250, veio contra o espanhol que era cabeça de chave número 2 da competição. Bautista Agut, 17º do ranking, disputou sua 15ª final no circuito e buscava seu nono troféu. Berrettini, no entanto, não tomou conhecimento do adversário e levantou a inédita taça vencendo todos os jogos sem perder um set sequer.

No duelo deste domingo, o espanhol teve grande oportunidade de abrir 1 a 0 no placar mas vacilou. Depois de um primeiro set sem quebras, Bautista foi para o saque com vantagem de 6/5 no tie-break, mas cometeu dupla falta.

O jovem italiano teve uma boa atuação e seu principal ponto forte foi o saque. Foram 17 aces no total na partida. Bautista sentiu a derrota no primeiro set e sofreu uma quebra no segundo quando estava em desvantagem de 5 a 4. No game, ele chegou a abrir 40/15, mas levou a virada e perdeu o jogo.