Italiano Thomaz Fabbiano será rival de Bellucci nas oitavas de final na China

O brasileiro Thomaz Bellucci não pode reclamar da sorte na definição do seu adversário nas oitavas de final do Torneio de Shenzhen. Após estrear com vitória na última terça-feira, o número 81 do mundo poderia ter pela frente o embalado Alexander Zverev, mas seu rival será o italiano Thomaz Fabbiano.

Campeão no fim de semana do Torneio de Metz e número 24 do mundo, Zverev desistiu na ultima hora de jogar em Shenzhen, abrindo vaga na chave principal para o lucky-loser Fabbiano. E o italiano, apenas o 114º colocado no ranking, avançou nesta quarta ao superar de virada o japonês Yoshihito Nishioka, número 97 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4.

Apontado como um dos candidatos ao título em Shenzhen, o belga David Goffin, o número 14 do mundo, decepcionou na sua estreia no ATP 250 chinês ao perder para o tunisiano Malek Jaziri, o 55º colocado no ranking, por 2 a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 3/6 e 6/2. O próximo adversário de Jaziri será o sérvio Janko Tipsarevic, número 224 do mundo, que superou o francês Benoit Paire (28º) por 6/0, 6/7 (5/7) e 7/5.

Já o francês Richard Gasquet avançou com facilidade nesta quarta-feira. O número 18 do mundo massacrou o australiano Andrew Whittington, apenas o 190º colocado no ranking da ATP, por 6/1 e 6/0. Nas quartas de final, o seu oponente vai ser o alemão Mischa Zverev, número 120 do mundo, algoz do italiano Fabio Fognini (43º) por 7/6 (7/3) e 6/4.