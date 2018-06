Italiano vence na estreia e encara Thiago Monteiro nas oitavas em Quito

O brasileiro Thiago Monteiro, 118º colocado do ranking mundial, conheceu nesta quarta-feira seu adversário das oitavas de final do Torneio de Quito, ATP 250 que acontece em quadra de saibro no Equador.

Trata-se do italiano Alessandro Giannessi, 159ª do mundo, que derrotou o canadense Peter Polansky (141º), por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h10 de partida. O duelo das oitavas acontecerá nesta quinta-feira.

Ainda nesta quarta-feira, o croata Ivo Karlovic, cabeça de chave número quatro no torneio, sofreu, mas conseguiu eliminar o norte-americano Ernesto Escobedo por 2 a 1, com parciais de 6/4, 7/6 (8/6), e 7/6 (7/4). Na próxima fase, ele terá pela frente o italiano Paolo Lorenzi.

O austríaco Gerald Melzer passou com tranquilidade pelo italiano Marco Cecchinato, com parciais de 6/4 e 6/2. Agora ele terá pela frente o dominicano Victor Estrella Burgos, que eliminou o brasileiro Thomaz Bellucci na fase anterior, e é o atual tricampeão do torneio.

O chileno Nicolas Jarry venceu de virada o argentino Facundo Bagnis por 2 a 1, com parciais de 6/7 (7/4), 6/2 e 7/6 (7/5). Nas oitavas, ele terá pela frente o italiano Stefano Travaglia.

O equatoriano Roberto Quiroz eliminou Yannick Hanfmann por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3. Nas oitavas de final ele enfrentará o espanhol Albert Ramos-Vinolas, cabeça de chave número dois na competição.