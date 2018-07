Italiano Viola vence e será rival de Ferrer na Malásia

Ferrer e o suíço Stanislas Wawrinka, segundo pré-classificado da competição e décimo colocado da ATP, são os únicos tenistas que fazem parte do Top 10 do ranking mundial que estão disputando esta edição do torneio malaio, que contou com outras cinco partidas em sua chave de simples nesta terça.

Em uma delas, o canadense Vasek Pospisil bateu o romeno Victor Hanescu por 2 sets a 1, de virada, com 1/6, 6/1 e 6/3. Já o uruguaio Pablo Cuevas surpreendeu ao eliminar já na estreia o russo Nikolay Davydenko, oitavo cabeça de chave, batido por 6/3 e 6/4. O alemão Mischa Zverev e os espanhóis Pablo Carreno Busta e Pablo Andujar também estrearam com vitória nesta terça.

BANGCOC - Outro ATP 250 realizado nesta semana na Ásia, o Torneio de Bangcoc também conheceu nesta terça o primeiro rival do principal favorito ao título: o checo Tomas Berdych. Trata-se do espanhol Roberto Bautista Agut, que na estreia derrotou o suíço Marco Chiudinelli por 2 sets a 0, com 7/5 e 7/6 (7/2).

Já o eslovaco Lukas Lacko superou o colombiano Alejandro Falla por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/2, e será o primeiro adversário do francês Richard Gasquet, o segundo cabeça de chave da competição realizada na Tailândia.

O australiano Bernard Tomic, por sua vez, contou com a desistência do croata Ivo Karlovic quando vencia o terceiro set por 4 a 2, após ter perdido o primeiro por 7/6 (7/3) e empatado o duelo com um 6/4 na segunda parcial. Com isso, ele será o rival de estreia do francês Gilles Simon, o quarto cabeça de chave.