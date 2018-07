ITF anuncia suspensão e nega acesso a Nastase a torneios de Grand Slam

Uma das lendas do tênis mundial, o romeno Ilie Nastase foi suspenso de forma provisória pela Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês), neste domingo. Ele ficará impedido de comparecer a eventos organizados pela entidade, como os torneios de Grand Slam, devido aos insultos que proferiu contra membros da equipe da Grã-Bretanha, no sábado, em duelo da Fed Cup, na cidade romena de Constanta.

Seguindo o regulamento da Fed Cup, a ITF decidiu vetar a presença do ex-número 1 do mundo em qualquer evento da competição. E negou ainda o acesso e a credencial do ex-tenista a qualquer torneio organizado pela entidade, como as quatro competições de Grand Slam. A punição é provisória e vale até o fim da investigação que está sendo conduzida internamente pela ITF.

Nastase, de 70 anos, foi expulso do local onde está sendo disputado duelo pela repescagem do Grupo Mundial II, entre a Romênia e Grã-Bretanha, no sábado, após realizar comentários considerados abusivos contra a tenista britânica Johanna Konta, o que levou a arbitragem até a suspender temporariamente uma partida.

Ele também insultou uma jornalista britânica presente ao confronto em Constanta, um dia depois de aparentemente ter feito comentários ofensivos sobre a gravidez anunciada recentemente por Serena Williams - recentemente, Nastase também acusara publicamente a norte-americana de doping, sem oferecer qualquer evidência.

A confusão teve início no sábado durante a partida entre Konta e a local Sorana Cirstea. Nastase teria proferindo palavrões contra Konta, a capitã de Grã-Bretanha Anne Keothavong e o árbitro do jogo. Acabou sendo expulso da partida.

O ex-atleta romeno também foi acusado de insultar a jornalista Eleanor Crooks. Ele a chamou de "estúpida" por causa de matéria publicada por ela na qual transcrevia declarações de Nastase sobre Serena Williams.