ITF confirma André Sá e garante Nadal e Del Potro em simples no Rio-2016

Após analisar recursos e apelos dos tenistas, a Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) confirmou nesta sexta-feira a lista final dos jogadores, masculinos e femininos, garantidos nas chaves de simples e duplas do torneio de tênis dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A entidade assegurou as presenças de André Sá, nas duplas, e do espanhol Rafael Nadal e do argentino Juan Martín Del Potro, em simples.

Entre os brasileiros, somente André Sá ainda estava com a vaga olímpica pendente. Ele não havia obtido a classificação direta porque não vinha jogando a Copa Davis, um dos critérios de qualificação adotados pela ITF. Assim, recorreu ao Comitê de Apelação, que decidiu por sua vaga. Sá jogará ao lado de Thomaz Bellucci nas duplas.

Bellucci e Rogério Dutra Silva serão os jogadores de simples do Brasil na Olimpíada. Rogerinho, por sinal, obteve a vaga ao ser convocado para defender a equipe brasileira na Copa Davis, neste fim de semana. Somente com esta convocação ele cumpriu os requisitos da ITF para classificação direta.

Outros brasileiros serão Marcelo Melo e Bruno Soares, também duplistas. No feminino, Teliana Pereira será a única representante em simples. Nas duplas, ela jogará com Paula Gonçalves. A parceria brasileira ficou com uma das vagas reservadas pela ITF.

A ITF confirmou também a presença de Nadal, campeão olímpico em Pequim-2008. O espanhol era dúvida porque não vinha defendendo o seu país na Copa Davis e porque estava afastado das competições desde que abandonou Roland Garros por causa de dores no punho esquerdo. Ele será um dos quatro espanhóis garantidos na chave de simples. Nadal também jogará nas duplas, ao lado de Marc López.

Del Potro também terá a oportunidade de jogar nas duas chaves. Ele corria o risco de ficar de fora da Olimpíada, após sofrer nos últimos anos com seguidas lesões, porque vinha desfalcando a Argentina na Copa Davis, principalmente por conta de atritos com a federação local. Nas duplas, o ex-Top 10, medalha de bronze em Londres-2012, jogará com Maximo Gonzalez.

Além de Nadal, os outros integrantes do chamado Big 4 garantiram vaga tanto em simples quanto em duplas. Atual campeão olímpico em simples, o britânico Andy Murray formará dupla com seu irmão Jamie Murray, parceiro usual de Bruno Soares.

O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, jogará com o experiente Nenad Zimonjic. E o suíço Roger Federer vai formar parceria com Stan Wawrinka. Juntos, eles faturaram a medalha de ouro em Pequim-2008.

No feminino, as favoritas estão garantidas no Rio. Serena Williams, número 1 do mundo, jogará em simples e em duplas. Sua parceria será a irmã Venus Williams. As norte-americanas se sagraram campeãs olímpicas há quatro anos.

Entre as favoritas a maior ausência será a da bielo-russa Victoria Azarenka. A número seis do mundo revelou nesta sexta que está grávida. Assim, ficará de fora dos Jogos, apesar de constar na lista divulgada pela ITF.

Cada chave de simples terá 64 jogadores. A chave de duplas contará com 32 duplas, tanto no masculino quanto no feminino. O torneio de tênis olímpico será disputado em quadra dura, no Centro Olímpico de Tênis, entre os dias 6 e 14 de agosto. O sorteio das chaves está marcado para o dia 4. A chave de duplas mistas será definida somente no início da competição.