ITF decide fazer finais da Davis e da Fed Cup juntas a partir de 2018

A Copa Davis e a Fed Cup estão planejando unir forças no que espera ser encarado como uma Copa do Mundo de Tênis. A partir de 2018, as finais dos eventos masculino e feminino por equipes serão realizadas sob o mesmo teto. Nos primeiros três anos, as decisões serão disputadas em Genebra, anunciou a Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) nesta quarta-feira.

As alterações ainda precisam ser aprovadas no encontro anual da federação em agosto no Vietnã. "A mudança é necessária para garantir que maximizemos todo o potencial dessas competições icônicas e históricas", disse o presidente da ITF, David Haggerty, em um comunicado oficial.

Assim, a ITF definiu que em novembro de 2018 as finais da Copa Davis e da Fed Cup serão disputadas em uma quadra dura e fechada no Palexpo, que tem uma capacidade para mais de 18 mil espectadores, assim como nos dois anos seguintes.

Genebra venceu outras cinco candidaturas pelo direito de ser o anfitrião das finais. As outras cidades que estavam na disputa eram Copenhague (Dinamarca), Miami (Estados Unidos), Istambul (Turquia), Turim (Itália) e Wuhan (China).

A ITF disse que escolheu a sede com bastante antecedência em um esforço para seguir o modelo de sucesso utilizado pelo Super Bowl e pela final da Liga dos Campeões.

"Ao dar a Genebra um ano completo para organizar e promover o evento, terão condição de maximizar totalmente o potencial da competição, o local de disputa e o padrão de hospedagem para um nível de Grand Slam e entregar a melhor experiência aos atletas e torcedores", disse Haggerty.

Para as primeiras rodadas, a ITF disse que o formato tradicional continuará. A entidade vem trabalhando para fazer mudanças na Copa Davis e na Fed Cup, o que inclui a proposta de fazer os jogos do torneio masculino em melhor de três sets, ao invés dos cinco usuais. Além disso, a ITF avalia realizar as semifinais da Fed Cup junto com as finais, o que permitiria deixar a elite do torneio com a participação de 16 equipes.