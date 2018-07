ITF decide transferir duelo da Copa Davis da Venezuela para o Peru

A Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira a mudança de sede do confronto entre Venezuela e Peru, pela final do Zonal II das Américas da Copa Davis. O duelo deveria ser disputado em Barcelona, na Venezuela, mas a ITF alegou questões de segurança, em razão do momento político conturbado vivido pelo país, para transferir a série melhor de cinco jogos para Lima, no Peru.

A decisão foi anunciada poucas horas depois de autoridades venezuelanas criticarem a possibilidade de mudança de sede. Presidente da Federação Venezuelana de Tênis, Luis Contreras ameaçou processar a ITF para compensar os eventuais prejuízos econômicos com a transferência das partidas, que estão marcadas para os dias 16, 17 e 18 deste mês.

De acordo com a entidade, o confronto será realizado no Club Terrazas de Miraflores, em Lima. A ITF escolheu a nova sede após dar prazo para a Venezuela anunciar um novo local, que deveria ser neutro, nesta semana. Caso contrário, mandaria a partida para alguma cidade peruana, que foi o que aconteceu nesta quinta.

Antes da decisão da ITF, autoridades esportivas da Venezuela não pouparam críticas à mudança. "Ficamos surpresos porque nunca enfrentamos comentários negativos sobre segurança. É uma decisão injusta sob qualquer ponto de vista", disse Contreras. Autoridades ligadas ao governo afirmaram também que as questões de segurança enfrentadas pela Venezuela vêm sendo ampliadas pela mídia.

"Agora a ITF se tornou uma organização política e de economia? Por que não suspenderam a Eurocopa na França, que tinha sofrido dois ataques terroristas? Por que está suspendendo a Venezuela?", criticou Eduardo Alvarez, presidente do Comitê Olímpico da Venezuela, nesta quinta.

Dirigente do tênis venezuelano, Luis Contreras reclamou do prejuízo financeiro que a entidade sofrerá com a mudança de sede. "Serão centenas de milhares de dólares perdidos, que não sabemos quem irá pagar. Temos compromissos, há muitas dúvidas [sobre o ressarcimento]", afirmou.

Em nota, a ITF citou a crise política, econômica e social enfrentada pela Venezuela para justificar a alteração na sede. "A prioridade para a ITF é a segurança dos seus jogadores, oficiais e torcedores", declarou a entidade.

Também antes do anúncio da decisão da ITF, o presidente do Instituto Nacional del Deporte, Pedro Infante, afirmou que o país cogitava mandar o confronto para Cuba, caso realmente fosse necessário a mudança de sede, o que viria a ser confirmado pela entidade internacional horas depois.