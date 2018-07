ITF define cabeças de chave e Argentina será o time nº 1 em 2017

Finalizados os duelos da Copa Davis do fim de semana, a Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) anunciou nesta segunda-feira os países cabeças de chave do Grupo Mundial na temporada 2017. E a Argentina será a cabeça de chave número 1 da competição.

O time argentino confirmou a posição ao eliminar a Grã-Bretanha no domingo e garantir vaga na grande decisão. A Croácia, que também será finalista, será o cabeça de chave número dois. A equipe britânica, campeã no ano passado, será a terceira pré-classificada. Os demais cabeças de chave são: República Checa, campeã em 2012 e 2013, Suíça, campeã em 2014, França, Bélgica e Sérvia.

Na primeira rodada da Davis de 2017, os cabeças terão como possíveis rivais: Austrália, Canadá, Alemanha, Itália, Japão, Rússia, Espanha e Estados Unidos. Os classificados foram definidos após a rodada dos playoffs/repescagem, no fim de semana.

Derrotado justamente na repescagem, pela Bélgica, no fim de semana, o Brasil terá que disputar novamente o Zonal Americano I no próximo ano. Somente nesta terça a ITF anunciará informações sobre data do sorteio e confrontos.