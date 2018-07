ITF elege Djokovic e Kvitova como campeões do ano

Djokovic acabou tendo seus feitos reconhecidos pela entidade depois de viver uma temporada fantástica, na qual venceu incríveis 70 de 76 partidas. Campeão do Aberto da Austrália, de Wimbledon e do US Open no ano, ele ainda assumiu a liderança do ranking mundial e se consolidou neste posto.

Desta forma, Djokovic se tornou o primeiro tenista a interromper o domínio do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal, que desde 2003 se revezam na condição de campeões mundiais da ITF. "Começando com a vitória na final da Copa Davis no ano passado, estes foram 12 meses quase perfeitos para mim", celebrou o sérvio ao falar da sua mais nova premiação.

Já Kvitova, de apenas 21 anos, foi reconhecida pela ITF por causa de sua surpreendente temporada. Ela desbancou favoritas ao longo do ano para ganhar seis títulos, entre eles o de Wimbledon. Além disso, foi decisiva para a República Checa na final da Fed Cup, versão feminina da Copa Davis, ajudando o seu país a derrotar a Rússia.

"Valorizo muito este prêmio, que é a cereja (no bolo) de um ano maravilhoso, de sonho, que nunca vou me esquecer", festejou a tenista, que encerrou a temporada na segunda colocação do ranking mundial.

Kvitova também fez história com o prêmio da ITF, pois desde 1990 - quando Ivan Lendl foi eleito o melhor do mundo no ano pela quarta vez em sua carreira pela entidade - um tenista do seu país não conquistava esta honraria.

Os prêmios da ITF serão entregues a Djokovic e Kvitova durante a cerimônia anual de gala da entidade, em Paris, no próximo dia 5 de junho, em meio a disputa do Grand Slam de Roland Garros.