ITF elege Djokovic e Serena Williams campeões mundiais do ano

LONDRES - Novak Djokovic e Serena Williams foram eleitos oficialmente nesta terça-feira, pela Federação Internacional de Tênis (ITF), como campeões do mundo da temporada de 2012. O sérvio recebeu este prêmio pelo segundo ano consecutivo, enquanto a norte-americana faturou essa honraria pela terceira vez em sua carreira.

Tenista número 1 do ranking mundial, Djokovic teve mais uma grande temporada, na qual foi campeão do Aberto da Austrália e chegou às finais de Roland Garros e do US Open. E, apesar de ter perdido o posto de líder da ATP para Roger Federer em julho, ele recuperou o topo em novembro e depois fechou 2012 sendo campeão do ATP Finals, torneio que reúne os melhores tenistas do ano. No total, o sérvio de 25 anos conquistou seis títulos.

"Estou orgulhoso por ter nomeado campeão do mundo pelo segundo ano consecutivo. Isso era muito difícil depois de uma temporada de sucesso como a de 2011, mas foi extremamente gratificante ganhar outro título de Grand Slam, alcançar outras duas finais de majors e terminar o ano como número 1", afirmou Djokovic, ao festejar a premiação da ITF.

Serena, por sua vez, foi eleita a melhor do mundo pela terceira vez em sua carreira após ter realizado uma temporada fantástica, na qual se sagrou campeã olímpica nos Jogos de Londres, faturou os títulos de Wimbledon e do US Open e passou a contabilizar um total de 15 taças de Grand Slam. Para completar, ela foi campeã do Masters da WTA, competição que reúne as melhores tenistas da temporada, e acumulou sete títulos no ano, no qual ostentou um incrível retrospecto de 58 vitórias e quatro derrotas.

"Significa muito ser nomeada campeã do mundo da ITF pela terceira vez. Foi uma experiência incrível neste ano ganhar a Olimpíada e dois torneios de Grand Slam, e estou ansiosa para ter uma 2013 fantástico", comemorou a norte-americana.

Além de Djokovic e Serena, os irmãos gêmeos norte-americanos Bob e Mike Bryan foram eleitos de novo os campeões do mundo de duplas do ano. Eles dominam essa premiação de forma expressiva com nove títulos nos últimos dez anos. Já entre as mulheres, as italianas Sara Errani e Roberta Vinci se tornaram campeões mundiais de duplas pela ITF pela primeira vez em 2012.

Os troféus de campeões do mundo da ITF serão entregues aos vencedores em um jantar marcado para o dia 4 de junho de 2013, em Paris, durante a disputa de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada.