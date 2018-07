ITF oferece réplica de troféu da Copa Davis para Pete Sampras

O presidente da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) ofereceu nesta quarta-feira ao norte-americano Pete Sampras uma réplica do troféu de seus dois títulos da Copa Davis, conquistados em 1992 e 1995, após o roubo de grande parte dos itens conquistados durante a sua carreira profissional.

"Nós sentimos muito ao saber do roubo de tantos troféus de Pete Sampras. Sabemos quão especial uma vitória na Copa Davis é para um jogador, e se ele for incapaz de recuperar os seus dois troféus da Copa Davis, gostaria de oferecer-lhe uma réplica do troféu em reconhecimento do seu desempenho destacado na competição", disse Francesco Ricci Bitti.

Sampras, que ganhou 14 títulos de torneios do Grand Slam, revelou que a maioria de seus troféus e outras recordações foram roubadas no mês passado de um depósito na cidade de Los Angeles. Um dos maiores nomes da história do tênis, Sampras se aposentou em 2003.