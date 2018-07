Ivan Dodig impede semifinais espanholas em Barcelona

Nadal abriu as quartas de final do torneio, nesta sexta-feira, com vitória fácil sobre os francês Gael Monfils. Depois, a programação do dia foi paralisada algumas horas por causa da chuva em Barcelona. E, quando os jogos recomeçaram, os tenistas espanhóis somaram mais duas vitórias.

Número 6 do mundo, Ferrer confirmou seu favoritismo e venceu o austríaco Jurgen Melzer por duplo 6/3. Assim, ele se classificou para a semifinal deste sábado, quando enfrentará o compatriota Almagro, que eliminou outro espanhol, Juan Carlos Ferrero, também com um duplo 6/3.

Enquanto isso, Dodig teve mais trabalho para vencer Feliciano Lopez nesta sexta-feira, mas conseguiu fazer 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/4. Agora, o croata de 26 anos, que ocupa apenas o 56º lugar no ranking mundial, irá enfrentar o favorito Nadal na semifinal deste sábado.