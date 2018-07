Ivanovic, Errani e Jankovic vencem na estreia em Dubai; Bencic cai

Ivanovic foi quem menos sofreu em sua primeira partida em Dubai. Cedeu apenas um game numa vitória arrasadora sobre a australiana Daria Gavrilova por 6/1 e 6/0. Com o resultado, a ex-número 1 do mundo se credenciou para enfrentar a principal favorita ao título, a romena Simona Halep.

Jankovic sofreu mais, uma vez que enfrentou a jovem Belinda Bencic, uma das revelações do circuito feminino. Com apenas 18 anos, a suíça foi vice-campeã e São Petersburgo no fim de semana e entrou no Top 10 pela primeira vez na carreira. Nesta terça, porém, não resistiu à experiência da sérvia e foi superada por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/4. Jankovic vai encarar a alemã Andrea Petkovic na segunda rodada.

Entre as italianas, somente Errani avançou nesta terça. Ela venceu a chinesa Zheng Saisai em sets diretos, por 7/5 e 6/3. Ela poderia fazer um duelo italiano com Roberta Vinci na segunda rodada. No entanto, Vinci se despediu do torneio nesta terça ao ser superada pela casaque Yaroslava Shvedova por 6/0, 4/6 e 6/3.

Ainda nesta terça, a ucraniana Elina Svitolina ganhou da eslovaca Jana Cepelova por 6/3 e 6/1. A tenista da Ucrânia será a adversária de estreia da espanhola Garbiñe Muguruza, segunda cabeça de chave, no torneio. Em outro jogo, a checa Barbora Strycova venceu a búlgara Tsvetana Pironkova por 6/4 e 6/3.