Ivanovic avança com facilidade em Roland Garros A sérvia Ana Ivanovic iniciou a sua participação em Roland Garros com uma boa vitória. Nesta segunda-feira, a campeã do Grand Slam francês em 2008 derrotou Kai-Cheng Chang, de Taipé, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em apenas 1 hora e 2 minutos.