Ivanovic bate espanhola e vai às quartas em Luxemburgo Depois de conquistar no último final de semana o Torneio de Tóquio, a sérvia Ana Ivanovic segue dando mostras que está novamente perto da boa fase. A ex-número 1 do ranking feminino venceu nesta quinta-feira a espanhola Arantxa Parra Santoja por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, e classificou-se para as quartas de final do Torneio de Luxemburgo.