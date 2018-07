Ivanovic bate Wozniacki e avança às quartas de finais nos EUA

INDIAN WELLS - No duelo entre duas ex-líderes do ranking mundial, a sérvia Ana Ivanovic levou a melhor sobre a dinamarquesa Caroline Wozniacki, em jogo encerrado na madrugada desta quarta-feira (no horário de Brasília), no Torneio de Indian Wells. Ela venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/3 e 6/2, e avançou às quartas de final da competição disputada nos Estados Unidos.

Atual 16.ª colocada do ranking da WTA, Ivanovic despachou a atual quarta tenista do mundo no quinto confronto entre as duas, sendo que a dinamarquesa havia vencido os dois últimos, em Dubai neste ano e no Torneio de Pequim de 2010. Antes disso, porém a sérvia bateu Wozniacki nas edições de 2008 do Aberto da Austrália e de Roland Garros.

Com a vitória nas oitavas de final, Ivanovic enfrentará na próxima fase a francesa Marion Bartoli, sétima cabeça de chave em Indian Wells, que se garantiu na luta por uma das vagas às semifinais ao derrotar a checa Lucie Safarova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Para desbancar o teórico favoritismo de Wozniacki, Ivanovic superou a sua própria instabilidade no primeiro set, no qual teve o seu saque quebrado duas vezes. A dinamarquesa, porém, viu a sua adversária converter três de cinco break points e assim garantir a vantagem de 6/3 na parcial inicial. Já no segundo set, com a confiança em alta, a sérvia não teve o seu serviço ameaçado nenhuma vez e ainda aproveitou duas de quatro oportunidades de quebra de saque para aplicar um 6/2 e eliminar a sua rival em Indian Wells.

Já a chinesa Na Li confirmou a sua condição de oitava cabeça de chave ao arrasar a checa Klara Zakopalova com parciais de 6/1 e 6/0. Com isso, ela avançou às quartas de final e irá encarar a alemã Angelique Kerber, que nas oitavas eliminou a norte-americana Christina McHale com uma vitória por 2 sets a 1.

Outra tenista que se garantiu nas quartas de final foi a russa Maria Kirilenko, que bateu a sua compatriota Nadia Petrova por 2 a 1, com 6/1, 5/7 e 6/2. O triunfo a credenciou para medir forças com a também russa Maria Sharapova, vice-líder do ranking mundial, que na última terça passou pela italiana Roberta Vinci com parciais de 6/2 e 6/1.