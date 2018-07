Ivanovic cai diante de rival francesa pela 3ª vez do ano e dá adeus em Stuttgart Ex-líder do ranking mundial e quinta cabeça de chave do Torneio de Stuttgart, Ana Ivanovic foi eliminada já na estreia da competição alemão nesta terça-feira. Pior do que isso, a tenista sérvia caiu pela terceira vez no ano diante da francesa Caroline Garcia, que desta vez venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4.