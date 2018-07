Ivanovic cai para o 7º lugar em atualização do ranking da WTA

A primeira atualização do ranking da WTA em 2015 registrou a queda de tenistas que se destacaram na primeira semana da temporada 2014. E a principal afetada foi a sérvia Ana Ivanovic, que perdeu duas posições e agora está na sétima colocação, com 4.640 pontos após descartar a sua campanha no Torneio de Auckland do ano passado, vencido por ela.

Essa queda de Ivanovic foi aproveitada pela polonesa Agnieszka Radwanska, agora a quinta colocada no ranking, e pela canadense Eugenie Bouchard, que atingiu a sexta posição, ascendendo uma posição cada na lista.

A norte-americana Serena Williams segue na primeira colocação, mas também perdeu pontos, relativos ao título do Torneio de Brisbane do ano passado, e agora está com 8.016. Assim, a sua vantagem para a russa Maria Sharapova, a segunda colocada, é de 1.151 pontos. A romena Simona Halep continua em terceiro lugar e a checa Petra Kvitova é a quarta.

A dinamarquesa Caroline Wozniacki segue na oitava colocação, à frente da alemã Angelique Kerber e agora da russa Ekaterina Makarova que atingiu o décimo lugar da lista com a queda da eslovaca Dominika Cibulkova.

Quem também perdeu uma posição foi a norte-americana Venus Williams, vice-campeã do Torneio de Auckland de 2014 e agora em 19º lugar. Já a brasileira Teliana Pereira caiu para a 110ª colocação por ter descartado os pontos que conseguiu por atingir a segunda rodada em Brisbane no ano passado.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1) Serena Williams (EUA), 8.016 pontos

2) Maria Sharapova (RUS), 6.865

3) Simona Halep (ROM), 6.292

4) Petra Kvitova (RCH), 5.966

5) Agnieszka Radwanska (POL), 4.810

6) Eugenie Bouchard (CAN), 4.715

7) Ana Ivanovic (SER), 4.640

8) Caroline Wozniacki (DIN), 4.625

9) Angelique Kerber (ALE), 3.480

10) Ekaterina Makarova (RUS), 2.970

11) Dominika Cibulkova (ESQ), 2.953

12) Flavia Pennetta (ITA), 2.861

13) Andrea Petkovic (ALE), 2.780

14) Sara Errani (ITA), 2.775

15) Lucie Safarova (RCH), 2.615

16) Jelena Jankovic (SER), 2.590

17) Carla Suarez Navarro (ESP), 2.415

18) Alize Cornet (FRA), 2.255

19) Venus Williams (EUA), 2.091

20) Garbiñe Muguruza (ESP), 2.043

110) Teliana Pereira (BRA), 517