Ivanovic cai para Vesnina na estreia em Eastbourne Ex-número 1 do mundo, a sérvia Ana Ivanovic foi surpreendida nesta segunda-feira e caiu logo na estreia do Torneio de Eastbourne. Ela até começou melhor, venceu o primeiro set, mas levou a virada e caiu por 2 sets a 1 diante da russa Elena Vesnina, número 36 do mundo, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/3, em pouco menos de duas horas de partida.