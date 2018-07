Ivanovic consegue vitória fácil na estreia em Luxemburgo

Embalada pela conquista do título em Linz no último domingo, quando acabou com um jejum de mais de dois anos sem ser campeã, a tenista sérvia Ana Ivanovic estreou nesta quarta-feira no Torneio de Luxemburgo. E não teve problemas para vencer a sueca Johanna Larsson por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, em apenas 47 minutos de jogo.

Ivanovic já liderou o ranking mundial, mas, depois de passar por uma longa má fase, aparece hoje em 26º lugar. Cabeça de chave número 4 em Luxemburgo, ela jogará na segunda rodada contra a espanhola Arantxa Parra Santonja, que tinha garantido a sua classificação no dia anterior.

Enquanto Ivanovic confirmou o favoritismo na estreia, a francesa Aravane Rezai decepcionou na segunda rodada do torneio. Também nesta quarta-feira, a cabeça de chave número 2 perdeu para a belga Kirsten Flipkens por 2 sets a 0, com parciais arrasadoras de 6/0 e 6/1, e foi eliminada.

Cabeça de chave número 3 em Luxemburgo, a belga Yanina Wickmayer também foi eliminada nesta quarta-feira. Em jogo ainda da primeira rodada, ela levou um duplo 6/4 da suíça Patty Schnyder, que se classificou para enfrentar a alemã Anne Keothavong nas oitavas de final.

Em outros resultados do dia, a checa Iveta Benesova derrotou a australiana Jarmila Groth por 6/4 e 7/5, a alemã Julia Goerges ganhou da espanhola Carla Suarez Navarro por 6/2 e 6/1 e a checa Barbora Zahlavova Strycova venceu a suíça Timea Bacsinszky por 7/5 e 6/1.