Ivanovic conta com desistência para avançar em Doha A sérvia Ana Ivanovic estreou com vitória no Torneio de Doha, etapa catariana do calendário da WTA (Associação do Tênis Feminino). Nesta segunda-feira, a 13.ª cabeça de chave da competição contou com a desistência da espanhola Carla Suarez Navarro para avançar à segunda rodada.