Ivanovic decepciona e dá adeus ao Aberto da Austália na estreia

Uma das favoritas à conquista do torneio, a sérvia Ana Ivanovic, ex-número 1 do ranking da WTA e quinta cabeça de chave, caiu na primeira rodada do Aberto da Austrália diante da checa Lucie Hradecka, que venceu por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/2 em Melbourne.

Ivanovic foi às quartas de final do Aberto da Austrália no ano passado e vinha em um bom momento após retornar ao Top 5 do ranking mundial, mas caiu muito de rendimento ao longo da partida, na qual cometeu um total de 10 duplas faltas e teve apenas 55% de aproveitamento no seu primeiro saque.

Assim, Hradecka foi à próxima fase e terá como próxima adversária a eslovena Polona Hercog, que na estreia superou a chinesa Qiang Wang, também de virada, com 3/6, 6/3 e 6/2.

Outra que decepcionou na estreia foi a alemã Angelique Kerber, nona cabeça de chave, eliminada pela romena Irina Begu, que venceu por 2 sets a 1, com 6/4, 0/6 e 6/1. Assim, a tenista da Romênia pegará na segunda rodada a checa Katerina Siniakova, que nesta primeira rodada bateu a russa Elena Vesnina por 6/2 e 7/5.

Terceira cabeça de chave do Aberto da Austrália, Simona Halep confirmou o seu favoritismo em sua estreia no primeiro Grand Slam do ano. A tenista romena bateu a italiana Karin Knapp por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em uma hora e 28 minutos de confronto.

Com o triunfo obtido com relativa facilidade, a atual terceira colocada do ranking mundial se credenciou para enfrentar na segunda rodada a australiana Jarmila Gajdosova, que iniciou sua campanha superando a romena Alexandra Dulgheru por 6/3 e 6/4.

Embora tenha vencido a sua partida em sets diretos nesta segunda-feira, Halep chegou a ter o seu saque quebrado por três vezes por Knapp. Porém, compensou o fato convertendo sete de 11 break points para assegurar lugar na próxima fase do primeiro grande torneio desta temporada do tênis.

A canadense Eugenie Bouchard fez valer com autoridade a sua condição de sétima cabeça de chave na Austrália ao derrotar a alemã Anna-Lena Friedsam por 6/2 e 6/4. Desta forma, seguiu em frente em Melbourne e terá como próxima rival a holandesa Kiki Bertens, que abriu campanha eliminando a tenista local Daria Gavrilova por 2 sets a 1, com 7/6 (10/8), 5/7 e 6/2.

A russa Ekaterina Makarova, a italiana Sara Errani, a checa Karolina Pliskova, a chinesa Shuai Peng, a checa Karolina Pliskova e a casaque Zarina Diyas estiveram entre outras cabeças de chave que estrearam com vitória no Aberto da Austrália, enquanto a checa Lucie Safarova, a espanhola Carla Suárez Navarro, as russas Anastasia Pavlyuchenkova e Svetlana Kuznetsova, a alemã Sabine Lisicki e a suíça Belinda Bencic não conseguiram fazer valer essa mesma condição na primeira rodada.