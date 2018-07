Ivanovic derrota australiana na estreia do Torneio de Brisbane

A sérvia Ana Ivanovic abriu a temporada 2015 do tênis com vitória. Nesta quarta-feira, a número 7 do mundo derrotou a australiana Jarmila Gajdosova, 70ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1 hora e 23 minutos, na sua estreia no Torneio de Brisbane, disputado em quadras rápidas.

No terceiro duelo entre elas, todos vencidos por Ivanovic, a sérvia converteu três de dez break points. Além disso, a número 7 do mundo salvou o seu serviço nas sete vezes em que esteve ameaçada, se classificando para as quartas de final em Brisbane.

Em busca de uma vaga nas semifinais, Ivanovic vai encarar a estoniana Kaia Kanepi, número 52 do mundo, que avançou na competição australiana ao derrotar a norte-americana Madison Brengle (6/3 e 7/6).

Número 17 do mundo, Carla Suárez Navarro também se garantiu nas quartas de final ao bater a croata Mirjana Lucic-Baroni, 60ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/4. Ja a russa Alla Kudryavtseva, número 100 do mundo, passou pela checa Karolina Pliskova (4/6, 6/3 e 6/3).