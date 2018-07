Ivanovic derrota Wozniacki e conquista título em Tóquio

A sérvia Ana Ivanovic conquistou neste domingo o título do Torneio de Tóquio, disputado em quadras rápidas e que distribuiu US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 2,37 milhões) em premiação. Em uma final que reuniu duas ex-líderes no ranking da WTA, a atual número 10 do mundo se deu melhor e derrotou a dinamarquesa Caroline Wozniacki, a número 9, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/2), em 1 hora e 39 minutos.

A vitória deste domingo foi a sexta de Ivanovic em oito confronto com Wozniacki. E com esse novo triunfo, a campeã da edição de 2008 de Roland Garros faturou o seu quarto troféu nesta temporada - já havia sido campeã em Auckland (Nova Zelândia), Monterrey (México) e Birmingham (Inglaterra) - e o 15.º da sua carreira.

O começo da decisão deste domingo foi equilibrado, com Ivanovic e Wozniaccki trocando quebras de serviço e ficando empatadas em 2/2. Depois, porém, a sérvia venceu quatro games e fez 6/2 no primeiro set, em que conseguiu 19 winners e cometeu apenas oito erros não forçados.

Wozniacki esboçou uma reação no segundo set e chegou a abrir 3/1, com uma quebra de serviço. Ivanovic, no entanto, reagiu e venceu cinco dos oito games seguintes, levando a definição da parcial para o tie-break. Ivanovic, então, triunfou e assegurou a sua conquista em Tóquio.

"Caroline jogou uma grande partida hoje", disse Ivanovic após o jogo. "Foi uma boa batalha, houve alguns momentos muito difíceis, especialmente no segundo set, mas eu apenas tentei ganhar um ponto de cada vez, e estou realmente feliz por isso. É uma sensação incrível ganhar este título", completou.

Com a vitória, Ivanovic passa a somar 52 triunfos nesta temporada, a sua melhor marca em um ano, superando as 51 de 2007. Além disso, a sérvia nunca havia conquistado quatro títulos em uma temporada - ganhou três em 2007 e 2008.