Ivanovic despenca e leva Pennetta a atingir sétimo lugar no ranking

Uma semana após atingir a melhor posição da sua carreira no ranking da WTA com a conquista do título do US Open, a italiana Flavia Pennetta segue em ascensão na lista. Mesmo sem entrar em quadra na última semana, ela ganhou uma posição no ranking mundial do tênis feminino e agora ocupa a sétima colocação, com 3.317 pontos.

Pennetta foi favorecida pela queda da sérvia Ana Ivanovic, que caiu do sétimo para o 12º lugar ao descartar os pontos relativos ao título do Torneio de Tóquio de nível Premier do ano passado. Assim, além da italiana, outras quatro tenistas ultrapassaram a sérvia: a espanhola Garbiñe Muguruza agora é a oitava colocada, à frente da alemã Angelique Kerber, da espanhola Carla Suárez Navarro e da checa Karolina Pliskova.

Como as principais tenistas do mundo não entraram em quadra na última semana, o ranking praticamente não teve mais alterações. Com isso, a norte-americana Serena Williams continua soberana em primeiro lugar, com 11.501 pontos, à frente da romena Simona Halep, da russa Maria Sharapova, das checas Petra Kvitova e Lucie Safarova e da dinamarquesa Caroline Wozniacki.

Campeã do Torneio de Quebec, a alemã Annika Beck ascendeu 14 posições e se tornou a número 43 do mundo. Já a belga Yanina Wickmayer subiu 30 postos na lista após faturar o Torneio de Tóquio de nível International e subiu para a 56ª colocação.

Única brasileira entre as 100 melhores tenistas do mundo, Teliana Pereira foi eliminada nas quartas de final do ITF de Saint-Malo, na França, na última semana e caiu do 49º para o 50º lugar.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1.ª - Serena Williams (EUA) - 11.501 pontos

2.ª - Simona Halep (ROM) - 6.780

3.ª - Maria Sharapova (RUS) - 5.795

4.ª - Petra Kvitova (RCH) - 5.295

5.ª - Lucie Safarova (RCH) - 3.525

6.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 3.385

7.ª - Flavia Pennetta (ITA) - 3.317

8.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 3.121

9.ª - Angelique Kerber (ALE) - 3.075

10.ª - Carla Suárez Navarro (ESP) - 3.070

11.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 3.040

12.ª - Ana Ivanovic (SER) - 2.971

13.ª - Agnieszka Radwanska (POL) - 2.820

14.ª - Timea Bacsinszky (SUI) - 2.727

15.ª - Belinda Bencic (SUI) - 2.710

16.ª - Elina Svitolina (UCR) - 2.650

17.ª - Andrea Petkovic (ALE) - 2.450

18.ª - Madison Keys (EUA) - 2.445

19.ª - Roberta Vinci (ITA) - 2.430

20.ª - Ekaterina Makarova (RUS) - 2.380

--------

50.ª - Teliana Pereira (BRA) - 1.043

172.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 294