Ivanovic e Bouchard são eliminadas no Torneio de Birmingham

Número 7 do mundo, Ivanovic foi eliminada ao perder para a portuguesa Michele Larcher de Brito, 135ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/6 (8/6). Nas oitavas de final, a portuguesa terá pela frente a eslovaca Daniela Hantuchova, que passou pela neozelandesa Marina Erakovic (7/6 e 6/4).

Eugenie Bouchard, a número 11 do mundo, foi superada pela francesa Kristina Mladenovic, 43ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/0. Sua próxima oponente será Barbora Strycova, número 28 do mundo, que passou por Lucie Hradecka (6/3 e 6/4).

Número 9 do mundo, a espanhola Carla Suárez Navarro bateu a húngara Timea Babos, 96ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/4. Sua adversária nas oitavas de final será a russa Svetlana Kuznetsova, número 27 do mundo, que bateu a sérvia Aleksandra Krunic (6/2 e 6/1).

A alemã Angelique Kerber, número 10 do mundo, venceu a búlgara Tsvetana Pironkova 48ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/4. Ela vai duelar nas oitavas de final com a sérvia Jelena Jankovic, número 29 do mundo, que passou pela australiana Casey Dellacqua (7/6 e 6/3).

Número 19 do mundo, a também alemã Sabine Lisicki superou a suíça Belinda Bencic, 31ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4). Sua próxima adversária vai ser a eslovaca Magdalena Rybarikova, que bateu a compatriota Anna Karolina Schmiedlova (7/6 e 6/1).

A bielo-russa Victoria Azarenka, contundida, nem entrou em quadra, permitindo que a casaque Zarina Diyas avançasse às oitavas de final sem nem precisar entrar em quadra.

A checa Klara Koukalova, número 92 do mundo, será a adversária de Simona Halep nas oitavas de final após superar a francesa Caroline Garcia (6/3 e 6/0). Já a norte-americana Christina McHale superou a japonesa Misaki Doi (6/3 e 6/4).