Ivanovic e Errani estreiam com vitória no Torneio de Luxemburgo Duas das favoritas ao título em Luxemburgo, a sérvia Ana Ivanovic e a italiana Sara Errani estrearam com vitória na competição disputada em quadra dura, nesta terça-feira. Segunda cabeça de chave, Ivanovic teve menos trabalho para vencer sua primeira partida. Superou a britânica Heather Watson por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.