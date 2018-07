Ivanovic e Errani vencem na estreia em Roland Garros

PARIS - Campeã em 2008, a sérvia Ana Ivanovic estreou em Roland Garros com uma vitória fácil diante da local Caroline Garcia, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em apenas 1h07min de jogo. Sua compatriota Jelena Jankovic e a italiana Sara Errani, ambas cabeças de chave em Paris, também venceram na rodada de abertura.

Ex-número 1 do mundo, Ivanovic ocupa a posição de 11ª cabeça de chave em Roland Garros neste ano. Em busca de uma boa campanha neste ano, a sérvia vai ter pela frente agora a ucraniana Elina Svitolina.

Jankovic, outra ex-líder do ranking, derrotou a canadense Sharon Fichman por 5/7, 6/1 e 6/3. Na segunda rodada, a sérvia vai encarar a japonesa Kurumi Nara, que foi campeã da primeira edição do Rio Open, em fevereiro deste ano.

Errani, por sua vez, derrotou a norte-americana Madison Keys por 7/5, 3/6 e 6/1. Sua próxima adversária será a alemã Dinah Pfizenmaier, que avançou na chave ao derrotar a espanhola Estrella Cabeza Candela por 4/6, 6/3 e 6/3.

A surpresa do dia foi a queda da dinamarquesa Caroline Wozniacki. A ex-número 1 do mundo, que acabou de encerrar o noivado com o golfista Rory McIlory, foi eliminada pela belga Yanina Wickmayer por 7/6 (7/5), 4/6 e 6/2.

Ainda nesta terça, avançaram as chances de chave Sloane Stephens, dos Estados Unidos, a belga Kirsten Flipkens, a russa Ekaterina Makarova e a checa Lucie Safarova, além da espanhola Maria-Teresa Torro-Flor, a israelense Julia Glushko, a eslovaca Magdalena Rybarikova, a norte-americana Coco Vandeweghe e a australiana Casey Dellacqua.