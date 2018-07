Ivanovic e Hantuchova estreiam com vitória em Linz Campeã em 2008, a sérvia Ana Ivanovic estreou com vitória no Torneio de Linz, na Áustria, nesta quarta-feira. A ex-número 1 do mundo derrotou a romena Sorana Cirstea com facilidade, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0. Na segunda rodada, a sérvia enfrentará a checa Barbora Zahlavova Strycova.