Ivanovic e Kuznetsova vencem na estreia em Doha A sérvia Ana Ivanovic e a russa Svetlana Kuznetsova não tiveram maiores problemas para vencer na rodada de abertura do Torneio de Doha, nesta segunda-feira. Ex-número 1 do mundo, Ivanovic eliminou a austríaca Tamira Paszek por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 1h06min.