Ivanovic e Kuznetsova vencem na estreia no Torneio de Doha, no Catar

DOHA - A sérvia Ana Ivanovic e a russa Svetlana Kuznetsova não tiveram maiores problemas para vencer na rodada de abertura do Torneio de Doha, nesta segunda-feira. Ex-número 1 do mundo, Ivanovic eliminou a austríaca Tamira Paszek por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 1h06min.

Na segunda rodada, a 13ª cabeça de chave vai enfrentar a romena Simona Halep, que avançou nesta segunda ao superar a bielo-russa Olga Govortsova por fáceis 6/1 e 6/0. Se avançar, Ivanovic poderá cruzar com a polonesa Agnieszka Radwanska, atual número quatro do mundo.

Depois da boa vitória da sérvia, Svetlana Kuznetsova precisou suar um pouco mais para derrotar a norte-americana Bethanie Mattek-Sands por 7/6 (7/1) e 6/4. Sua próxima adversária sairá do confronto entre a francesa Marion Bartoli e a italiana Francesca Schiavone, que se enfrentam nesta terça.

A rodada desta terça também contará com as estreias da norte-americana Serena Williams, atual número dois do ranking, e da russa Maria Sharapova, 3ª colocada na lista da WTA.