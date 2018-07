Ivanovic e Kvitova são derrotadas em Roland Garros

PARIS - A chave feminina em Roland Garros perdeu mais duas cabeças de chave neste sábado. A sérvia Ana Ivanovic, campeã em 2008, foi eliminada da competição, assim como a checa Petra Kvitova, quinta cabeça de chave em Paris.

Ex-número 1 do mundo, Ivanovic foi superada pela checa Lucie Safarova por 2 sets a 0, com duplo 6/3, depois de vir embalada nas rodadas anteriores, sonhando com uma nova conquista no saibro francês.

Nas oitavas de final, Safarova terá pela frente a russa Svetlana Kuznetsova, campeã em Paris em 2009, algoz de Kvitova. A tenista da Rússia eliminou a checa de virada, pelo suado placar de 6/7 (3/7), 6/1 e 9/7, em uma batalha de 3h13min.

Com estas duas quedas, Roland Garros vai acumulando derrotas de favoritas na chave feminina. Antes delas, foram eliminadas a número 1 Serena Williams e sua irmã Venus, a polonesa Agnieszka Radwanska, a chinesa Na Li e a eslovaca Dominika Cibulkova, todas integrantes do Top 10 do ranking.

Sem se preocupar com estas derrotas, a romena Simona Halep, a sérvia Jelena Jankovic e a italiana Sara Errani, todas cabeças de chave, seguem avançando na chave. Halep, atual número quatro do mundo, superou a espanhola Maria Teresa Torro por 6/3 e 6/0. Sua adversária nas oitavas de final será a norte-americana Sloane Stephens, que bateu a russa Ekaterina Makarova por 6/3 e 6/4.

Jankovic despachou a romena Sorana Cirstea por 6/1 e 6/2 e cruzará agora com Errani, que não teve qualquer dificuldade para vencer a israelense Julia Glushko por 6/0 e 6/1. Em outro duelo das oitavas, a alemã Andrea Petkovic vai encarar a holandesa Kiki Bertens. Para tanto, Petkovic bateu a local Kristina Mladenovic (6/4, 4/6 e 6/4), enquanto Bertens superou a espanhola Silvia Soler Espinosa - 6/2 e 6/1.