Ivanovic é massacrada por Kleybanova em Roland Garros

A sérvia Ana Ivanovic, campeã de Roland Garros em 2008, foi eliminada precocemente na edição de 2010 do Grand Slam francês. Nesta quinta-feira, a ex-número 1 do mundo foi derrotada pela russa Alisa Kleybanova, 28,ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0.

Ivanovic iniciou a partida melhor, com uma quebra de serviço, mas sofreu a virada e perdeu o primeiro set por 6/3. Em desvantagem, a sérvia se perdeu na segunda parcial, cometeu sete duplas-faltas, não aproveitou nenhuma das cinco chances de quebra de serviço que teve e foi eliminada com um "pneu". Agora, Kleybanova enfrentará vencedora do jogo entre a polonesa Agnieszka Radwansla, cabeça de chave número 8, e a casaque Yaroslava Shvedova.

A italiana Francesca Schiavone avançou ao bater a australiana Sophie Ferguson por 2 sets a 0, com um duplo 6/2. Sua adversária na terceira rodada será a chinesa Na Li, que bateu a francesa Stephanie Cohen-Aloro também com um duplo 6/2.

A japonesa Kimiko Date Krumm, responsável pela eliminação da russa Dinara Safina na primeira rodada, foi superada pela australiana Jarmila Groth por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3. Agora, a australiana vai duelar com a russa Vera Zvonareva ou a compatriota Anastasia Rodionova.

A ucraniana Kateryna Bondarenko perdeu para a canadense Aleksandra Wozniak por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. A anadense enfrentará a vencedora do jogo entre a russa Elena Dementieva, cabeça de chave número 5, e a espanhola Anabel Medina Garrigues na terceira rodada de Roland Garros.