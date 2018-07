Ivanovic e Safarova vencem na estreia em Roma; Schiavone é eliminada

Em dia de altos e baixos entre as cabeças de chave em Roma, a sérvia Ana Ivanovic fez a sua parte para evitar surpresa nesta segunda-feira ao derrotar a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 0, com duplo 6/4. A ex-número 1 do mundo se garantiu na segunda rodada do torneio italiano, assim como a checa Lucie Safarova, outra cabeça que confirmou o favoritismo.

Na sequência, Ivanovic vai encarar a vencedora do confronto entre a norte-americano Christina McHale e a local Claudia Giovine, que saiu do qualifying. Já Safarova avançou na chave de Roma ao eliminar a tenista mais experiente da casa.

Francesca Schiavone, campeã de Roland Garros em 2010, foi derrotada por 6/3 e 6/2. A próxima adversária de Safarova será a japonesa Misaki Doi, que despachou nesta segunda a francesa Alize Cornet pelo placar de 7/6 (7/2) e 6/1.

Outra italiana a frustrar a torcida romana nesta segunda foi Sara Errani. A 14ª cabeça de chave, que era uma das esperanças do público local, foi eliminada pela britânica Heather Watson por 6/4, 3/6 e 6/0. A próxima rival de Watson será a norte-americana Venus Williams.

Além de Errani, outras duas cabeças de chave se despediram logo na estreia. A ucraniana Elina Svitolina caiu diante da portorriquenha Monica Puig por 6/1, 4/6 e 6/1. E a checa Karolina Pliskova foi derrotada pela russa Darya Kasatkina por duplo 6/4.

Ainda pela rodada de abertura venceram nesta segunda a americana Madison Keys, a romena Irina Begu e a checa Barbora Strycova, algoz da local Karin Knapp.