Ivanovic e Schnyder fazem a final do Torneio de Linz A sérvia Ana Ivanovic e a suíça Patty Schnyder vão fazer neste domingo a final do Torneio de Linz, na Áustria, que distribui um total de US$ 220 mil em prêmios. As duas tenistas venceram seus jogos neste sábado, pelas semifinais, e garantiram presença na decisão do título.