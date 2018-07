Ivanovic e Stosur estreiam com vitória em Torneio de Doha

DOHA - A sérvia Ana Ivanovic e a australiana Samantha Stosur tiveram uma estreia tranquila no Torneio de Doha, no Catar, nesta terça-feira. Ivanovic contou com a desistência da eslovaca Daniela Hantuchova para avançar, enquanto Stosur venceu com facilidade a neozelandesa Marina Erakovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Cabeça de chave número 9, Ivanovic liderava o placar por 7/5 e 1/0 quando Hantuchova deixou a partida por conta de dores no joelho direito. Sua próxima adversária será a checa Klara Zakopalova, que mostrou fôlego ao derrotar a ucraniana Elina Svitolina (6/2 e 6/4) nesta terça após disputar duas partidas na segunda, pela Fed Cup.

A baixa de Hantuchova não foi a única do dia no Catar. Sua compatriota Dominika Cibulkova, finalista do Aberto da Austrália, desistiu do confronto com a russa Alisa Kleybanova ainda no primeiro set, quando o placar marcava 5/5. A tenista não revelou o motivo do abandono. Na sequência, Kleybanova enfrentará a suíça Stefanie Voegele, algoz da francesa Alize Cornet por 7/6 (8/6) e 7/5.

Uma das surpresas do Aberto da Austrália, a canadense Eugenie Bouchard caiu na estreia, nesta terça, ao ser superada pela norte-americana Bethanie Mattek-Sands por 7/5 e 6/1. Mattek-Sands vai encarar agora a romena Monica Niculescu, que avançou ao bater Fatma Al Nabhani, de Omã, por fáceis 6/1 e 6/0.

Também na rodada desta terça, a italiana Francesca Schiavone foi eliminada pela eslovaca Magdalena Rybarikova - 7/5, 4/6 e 7/6 (7/3) - enquanto a alemã Andrea Petkovic se despediu diante da belga Yanina Wickmayer: derrota por duplo 6/4. A belga Kirsten Flipkens, 16ª cabeça de chave, também caiu, contra a checa Lucie Safarova, por 5/7, 6/4 e 6/4.

Ainda nesta rodada, venceram a italiana Karin Knapp, a croata Mirjana Lucic-Baroni, a romena Sorana Cirstea, a eslovaca Jana Cepelova, a checa Karolina Pliskova, a russa Anastasia Pavlyuchenkova, a estoniana Kaia Kanepi e a chinesa Shuai Zhang.