Ivanovic e Wozniacki ganham e avançam às semifinais em Tóquio

Embaladas no piso rápido do Torneio de Tóquio, a sérvia Ana Ivanovic e a dinamarquesa Caroline Wozniacki venceram mais uma na madrugada desta sexta-feira e garantiram a vaga nas semifinais da competição japonesa.

Terceira cabeça de chave, a tenista da Sérvia superou o retrospecto negativo contra a checa Lucie Safarova - vinha de cinco derrotas consecutivas para a rival - ao vencê-la por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Em busca do lugar na decisão, Ivanovic, que estreara com vitória sobre a ex-número 1 Victoria Azarenka, vai enfrentar agora a principal favorita ao título. A alemã Angelique Kerber, cabeça de chave número 1 em Tóquio, avançou à semifinal ao despachar a eslovaca Dominika Cibulkova com direito a um "pneu": 6/3 e 6/0.

A outra semifinal terá Caroline Wozniacki e a espanhola Garbiñe Muguruza. A dinamarquesa, segunda cabeça de chave no Japão e vice-campeã do US Open, derrotou a espanhola Carla Suárez Navarro por duplo 6/3. Muguruza, por sua vez, eliminou a australiana Case Dellacqua por 3/6, 7/6 (7/5) e 6/3.