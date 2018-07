Ivanovic elimina Azarenka e vai às quartas em Tóquio

Em duelo de ex-líderes do ranking, a sérvia Ana Ivanovic aproveitou as oscilações da bielorrussa Victoria Azarenka e avançou às quartas de final do Torneio de Tóquio, nesta quarta-feira. Ivanovic venceu em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h40min de partida.

Para derrubar a rival, a terceira cabeça de chave contou com os erros de Azarenka no saque. A bielorrussa cometeu nova duplas faltas e acertou apenas 50% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Assim, Ivanovic impôs cinco quebras de saque sobre a adversária e voltou a vencer Azarenka no circuito.

A sérvia não batia a rival desde 2010, quando levou a melhor em Roma e Cincinnati. Desde então, Azarenka acumulava quatro vitórias seguidas. No retrospecto geral, a bielorrussa segue em vantagem, com cinco triunfos, contra três de Ivanovic.

Sua próxima adversária será a checa Lucie Safarova, que avançou ao derrotar a jovem suíça Belinda Bencic. Apesar da experiência, a checa precisou de três sets e duras horas para superar a tenista de apenas 17 anos, pelo placar de 3/6, 6/4 e 6/2.

Principal favorita ao título, a alemã Angelique Kerber também garantiu seu lugar nas quartas de final. Ela venceu a ucraniana Elina Svitolina por duplo 6/4. Por uma vaga na semifinal, Kerber vai duelar agora com a eslovaca Dominika Cibulkova. A finalista do Aberto da Austrália derrotou a norte-americana Coco Vandeweghe por 7/6 (7/5) e 7/5.

CHINA

Em Guangzhou, a cabeça de chave número dois, a francesa Alize Cornet não decepcionou depois da queda da favorita Samantha Stosur e avançou às quartas. Ela derrotou a israelense por 3/6, 7/5 e 6/1. Na sequência, ela vai duelar com Hsieh Su-Wei, de Taiwan, que eliminou a local Zhu Lin por 6/4 e 6/2. Também avançaram nesta quarta-feira as locais Wang Yafan e Zhang Kailin, a romena Monica Niculescu e a porto-riquenha Monica Puig.