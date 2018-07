Ivanovic estreia com vitória em Roma; Kuznetsova cai A sérvia Ana Ivanovic não teve problemas para estrear com vitória no Torneio de Roma nesta segunda-feira. A ex-número 1 do mundo aplicou um "pneu" na russa Nadia Petrova no primeiro set e, após estar liderando a segunda parcial por 3/0, contou com o abandono da rival para avançar à segunda rodada com o placar de 6/0 e 3/0.