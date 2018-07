Ivanovic ganha, mas cai e classifica Serena no Masters da WTA

A sérvia Ana Ivanovic lutou bastante e até venceu a romena Simona Halep nesta sexta-feira. Mas não conseguiu evitar a eliminação precoce no Masters da WTA, que está sendo disputado em Cingapura. A ex-número 1 do mundo precisava fechar o jogo em sets diretos, porém perdeu um deles e não conseguiu avançar às semifinais.

Ivanovic, que vinha de uma derrota e uma vitória, fechou a partida pelo placar de 7/6 (9/7), 3/6 e 6/3. O placar desclassificou a sérvia e garantiu nas semifinais a norte-americana Serena Williams, que dependia da partida para avançar. Halep entrara em quadra com a classificação garantida.

Ivanovic apresentou boa performance no set inicial. Apesar da grande fase da rival, sustentou o equilíbrio e levou a melhor no tie-break. O jogo se manteve parelho na segunda parcial até que a sérvia hesitou no saque e cedeu a quebra com uma dupla falta. Sem desperdiçar a chance, Halep fechou o segundo set com facilidade em seu game e acabou com as chances da adversária.

O terceiro set, inútil em termos de classificação, mostrou boa recuperação de Ivanovic. Sem se abalar pelo revés, ela sustentou bom nível até o fim e fechou o jogo, que garantiu bons pontos no ranking e uma premiação mais alta à vencedora.

A última partida desta sexta definiu as semifinais do Masters. Halep vai enfrentar a polonesa Agnieszka Radwanska, enquanto Serena duelará com a amiga Caroline Wozniacki, melhor tenista da competição até agora, com 100% de aproveitamento na fase de grupos.